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MTV vergisi belirlendi
2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.
2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. (İHA)
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