MTÜ ’de projelere hız verildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Akademisyenlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası standartlarda projeler hazırlayarak hayata geçirebilmeleri için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Akademik Kurul Toplantısı, Üniversitenin Arslantepe Toplantı Salonunda Rektör Prof. Dr. Recep Bentli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısına, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gürkan Kavuran ve Doç. Dr. Tankut Ateş, Fakülte Sekreteri Neslihan Karataş ve öğretim elemanları katıldı.

Toplantı Rektör Yardımcısı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Gündüz’ün kısa açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasında Gündüz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahar Yarıyılında yapılması planlanan faaliyetler ve fakültede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya başkanlık yapan ve yeni sürece ilişkin projelerini ileten Rektör Bentli, “Bilimsel çalışmaların ve bu çalışmaların arttırılmasına yönelik hür türlü çabayı değerli buluyoruz. Akademik başarılarımızı arttırmak ve bu başarıların sürdürülebilir olması için yeni üniversite yönetimi olarak akademisyenlerimize ve öğrencilerimize her türlü desteği ve imkanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Akademisyenlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası standartlarda projeler hazırlayarak hayata geçirebilmeleri için çalışmalarımıza hız verdik. Aynı şekilde beklentimiz akademisyenlerimizin de makale çalışmalarına ve projelere ağırlık vermeleri” diye konuştu.

Bentli konuşmasının devamında, hedeflerinin üniversitenin eksikliklerini en kısa zamanda tamamlayarak, fiziki imkanlarını arttırmak ve akademik kadroları güçlendirmek olduğunu söyledi.

Toplantı, Bentli’nin öğretim elemanlarının dile getirdikleri görüş, istek ve önerilerini almasıyla sona erdi.