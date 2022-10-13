MTSO ve MTB’den birliktelik vurgusu

Malatya Ticaret Borsası’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de birlik içerisinde üyelerimize fayda sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Ekim’de yapılan seçimle yeniden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı seçilen Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

MTSO Meclis Başkanı Hakan Er ve MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ile MTSO’nun ve MTB’nin yönetim ve meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette birlik beraberlik mesajları verildi.

SADIKOĞLU: “ŞEHRİMİZİN EN ÖNEMLİ STK’LARIYIZ”

Üyelerin teveccühünü boşa çıkarmamak adına gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret Borsası 1 Ekim’de seçime gitti. Üyelerin teveccühü ile yeniden Başkan Seçilen Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ramazan Başkana ve yeni yönetimine yeni dönemde başarılar diliyorum. TOBB’a bağlı iki STK olarak daha önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de birlik içerisinde üyelerimize fayda sağlayacak çalışmalar için gayret göstereceğiz. Üyelerimizin bizlere olan teveccühünü sahaya yansıtacağımız çalışmalar yapacağız. Üyelerimizin verdiği oyla güven tazeleyen gerek ticaret ve sanayi odası gerekse ticaret borsası meclisi ve yönetimi üyelerimizin sorunlarının çözümü için önemli adımlar atacağına inanıyoruz. Ben bir kez daha yeni dönemin iki odamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÖZCAN: “EKONOMİYİ TEMSİL EDİYORUZ”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Özcan, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri 2 Ekim’de yapılan seçimle Oğuzhan Başkanı yeniden başkan olarak seçti. Kendisini tebrik ediyoruz. Borsamızda da 1 Ekim’de seçim gerçekleştirdik. Üyelerimizin teveccühü ile bizler de yeniden bu göreve seçildik. Malatya’nın en büyük iki STK’sı olarak iş dünyasını, ekonomiyi temsil ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yeni dönemde birlikte faaliyetler gerçekleştireceğiz. Üyelerimize hizmet edeceğiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na ve yönetim kuruluna, meclis üyelerine yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.