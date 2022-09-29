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Anasayfa / Asayiş / MTSO seçimlerinde olağanüstü önlem alınacak

MTSO seçimlerinde olağanüstü önlem alınacak

MTSO seçimlerinde olağanüstü önlem alınacak
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MTSO seçimlerinde olağanüstü önlem alınacak

MALATYA (İHA) – Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimi için polis olağanüstü önlem alacak. Vali Hulusi Şahin, seçimin güvenli bir ortamda yapılması ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için emniyet birimlerince gerekli önem ve hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.
2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimi ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak güvenlik tedbirleri hakkında İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Vali Şahin, seçim günü alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri hakkında brifing alarak, seçimin güvenli bir ortamda yapılması ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için emniyet birimlerince gerekli önem ve hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.
MTSO seçimi için mevcut başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Akif Baştürk başkan adayı olarak bulunuyor. (İHA)

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