Mounir Türkiye’ye geri dönüyor

Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini fesih ederek ayrılan Mounir Chouiar kariyerine Türkiye’de devam etmeye hazırlanıyor.

MURAT İPEKTEN

TFF 1. Lig’e düşen sarı kırmızılı kulüpte geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ligin ikinci yarısında sözleşmesini fesih ederek takımdan ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor‘un geride kalan sezonun devre arasında Fransa 2. Lig takımı Dijon’dan yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mounir Chouiar, küme düşen sarı kırmızılı takımda 26 maçta gösterdiği 4 gol ve asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Dijon ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Fransız futbolcu ile Süper Lig’den Kasımpaşa ve Kayserispor’un ilgilendiği öğrenildi. Lens altyapısından yetişen Mounir, 2019-2020 sezonunda 3,5 milyon Euro karşılığında Dijon’a transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olan oyuncu, Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyse de A takımda oynama şansı bulamadı.