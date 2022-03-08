mounir: gollerime devam etmek istiyorum

Geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar, Altay maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Mounir Chouiar, aylar sonra gelen 3 puanın özgüvenlerini yeniden kazandırdığını söyledi.

Yeni teknik heyetin takıma uğur getirdiğini kaydeden Mounir, “Cihat hocanın gelmesiyle birlikte anlayış olarak kendimize geldik. Maçta gösterdiğimiz performansla asıl gücümüzü taraftarlarımıza da gösterdik. Kazandığımız maçla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Galibiyet sarhoşluğu yaşadığımızı sanılmasın. Kazandığımız 3 puanla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi konsantrasyon olmamız için bu 3 puanı kullanmamız lazım. Bundan sonra aynı disiplinle oynamamız lazım. Diğer maçlarda da iyi oynamış olabiliriz ama şanssızlığımız vardı. İnşallah aldığımız galibiyetle şans bize doğru dönmüştür diye umuyorum” sözleriyle moral ve motivasyon olarak Altay maçına iyi hazırlandıklarını aktardı.

“KENDİM İÇİN DEĞİL TAKIMIM İÇİN OYNUYORUM”

Adana Demirspor maçında sergilediği performansla sahanın en iyilerinden olmasını da değerlendiren Fransız oyuncu, “Sakatlığımdan dolayı önceki maçta oynayamamıştım. Takımımı yalnız bıraktığımı düşündüğüm için çok üzüldüm. Kendimi Adana Demirspor maçına böyle motive ettim. Ben her zaman kendim için değil takımım için oynuyorum. Bunu da bu maçta göstermek istedim. Takıma yardım ettiğimi düşünüyorum. Maçın ardından istatistikleri bende gördüm. Burada mutluyum, kendimi sürekli Yeni Malatyaspor’un iyi skorlar alması için motive ediyorum” şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR MAÇ KAZANABİLİRMİŞİZ”

Sezonun kalan bölümü için daha çok umutlandıklarını kaydeden Mounir, Altay maçını kazanarak çıkışı sürdürmek istediklerini ifade ederek, “Aslında bugüne kadar maç kazanabilirmişiz. İyi bir takım olduğumuzun umudunu verdi. Haftalar sonra gelen 3 puan bizim için bir çıkış olacak. Kendi içimizde arkadaşlarımızla konuşurken; eğer Adana Demirspor karşısında kazandıysak diğer takımları da yenebiliriz. Yenemesek de zorlayabiliriz. Buraya gelen takımlar bize karşı korkarak oynayabilir kendimizi bu şekilde motive ediyoruz. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda en iyi puanları alacağımızı sürekli konuşuyoruz. Altay maçından da iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.