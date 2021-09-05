mounir chouiar yeni malatyaspor’a doğru!

Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim kanatlarda oynayabilecek bir ismi takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Fransa 2. Lig ekibi Dijon’un formasını giyen 22 yaşındaki sol kanat Mounir Chouiar ile anlaştı. Kiralık olarak kadroya katılması beklenen genç sol açık, kariyerinde 99 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol attı, 5 de asist yaptı. Fransız ekibi RC Lens takımının alt yapısından yetişen Mounir Chouiar, Fransa Milli U16, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giyindi. Transfermakt sitesinde piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen genç oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ