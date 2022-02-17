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Motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine el konuldu

motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine el konuldu
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sedat Kirtetep Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü tartıştığı motosikletli kurye sürücüsüne aracında bulunan testere ile saldırmıştı. O anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tarafların birbirinden şikayetçi veya davacı olmadığı öğrenilirken, saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca taksi sürücüsünün sağlık kuruluşuna sevk edildiği de öğrenildi.

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