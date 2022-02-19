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Motosikletli kurye emniyet şeridindeki araca çarptı: 1 ağır yaralı

motosikletli kurye emniyet şeridindeki araca çarptı: 1 ağır yaralı
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Avrupa Otoyolu Başakşehir mevkiinde emniyet şeridindeki araca arkadan çarpan motosikletli kurye ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili arıza yapan L.A. aracını emniyet şeridine çekti. O esnada emniyet şeridinden gelen motosikletli kurye G.S., duran araca arkadan çarparak yol kenarına savruldu. Olayı gören civardaki vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı motor sürücüsünü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün hastanedeki tedavisi devam ederken, polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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