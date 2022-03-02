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Anasayfa / Asayiş / Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı

Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı

motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin camına çarpan sürücüyü başındaki kask kurtardı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8151 sokakta, bir hastanenin yakınında meydana geldi. U dönüşü yapan Kısmet K. idaresindeki 07 L 6789 plakalı otomobile, Herdford Caddesi’ne ilerleyen Halil K.’nın kullandığı 07 ALP 992 plakalı motosikletin yandan çarptı. Hızla otomobile çarpan motosikletin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin camına çarptı. Sürücü başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, kazayı görüp gelen hastane çalışanları tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise motosikletin otomobile çarptığı anlar yer aldı.

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