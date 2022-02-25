DOLAR

13,8717$% -1.16

EURO

15,7175% -1.04

STERLİN

18,7180£% -1.68

GRAM ALTIN

839,97%-1,78

ÇEYREK ALTIN

1.371,00%-4,24

BİTCOİN

536808฿%4.86303

İmsak Vakti a 05:37
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Karabük’te motosikletle kağıt toplayan bir kişi kamyonetin çarpması sonucu altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Bayır Mahalle Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Motosikleti ile kağıt toplama işi yapan Ahmad Jawid (31) yoldan geçen araçların geçmesini beklerken, dönüş yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAF 587 plakalı kamyonet çarptı. Son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtulan Jawid, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.