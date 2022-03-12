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Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı

motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin, tali yoldan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobile çarptıktan sonra yere savrulan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatıp düştükten sonra ayağa kalktı.

Kaza, Manavgat Caddesinde Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Volkan Geyik’in kullandığı 07 JH 371 plakalı motosikletin, 6040 sokak istikametinden Manavgat Caddesine çıkan Özlem Adsız’ın kullandığı 07 ABY 171 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü.

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