motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

14,0693$% 1.21
15,6500€% 0.81
18,8029£% 1.28
871,09%0,26
1.421,00%-0,35
620653฿%0.00969
Nevşehir’de motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, üzerinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Motosiklette çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.