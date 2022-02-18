DOLAR

13,6199$% 0.24

EURO

15,4875% 0.16

STERLİN

18,5528£% 0.1

GRAM ALTIN

828,43%-0,07

ÇEYREK ALTIN

1.345,00%-0,22

BİTCOİN

554158฿%-7.4307

Öğle Vakti a 12:46
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BGF 950 plakalı Ford marka otomobil ile Muhammed El Abdullah idaresindeki 02 MA 1229 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed El Abdullah yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.