DOLAR

13,5516$%0.5

EURO

15,2950%0.3

STERLİN

18,3260£%0.57

GRAM ALTIN

804,49%0,44

ÇEYREK ALTIN

1.305,00%0,00

BİTCOİN

513765฿%4.25956

Akşam Vakti a 17:48
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan aranan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin çaldığı motosikleti uyuşturucu madde karşılığında takas ettiği anlaşıldı.

Manavgat ilçesi, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 24 Ocak Pazartesi günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat KOM Timi tarafından başlatılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayı şüphelilerinin B.B. ve S.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili düzenlenen operasyonda iki şüpheli, çalınan motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüpheli B.B.’nın yapılan üst aramasında satışa hazır 17 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin çalıntı motosikleti A.Ç. isimli şahsa uyuşturucu madde karşılığında takas ettiğinin anlaşılması üzerine şüpheli A.Ç. yakalanarak, yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.D. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.B., uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Burdur’da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.