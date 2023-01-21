Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Divanefendi Sokak üzerinde seyir halinde olan A.S.Y. idaresindeki 55 KP 684 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.