MOTORLU KURYELER “YETER!” DEDİ

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da faaliyet gösteren motosikletli kuryeler artan akaryakıt fiyatlarını ‘kontak kapatma eylemi’ yaparak protesto etti. Malatya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yunus Emre Boz, “Yakıt fiyatlarına bakar mısınız, 28 liraya dayandı. 28 liraya yakıt alıyoruz, akşama kadar kelle koltukta çalışıyoruz. Günde ortalama 12 saat trafikteyiz. El insaf!” dedi.

Malatya’daki motosikletli kuryeler, motosikletleriyle Soykan Meydanı’nda kontak kapatarak eylem yaptı. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle çalışmakta zorlandıklarını belirten Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yunus Emre Boz, kazandıkları paranın yüzde 80’inin yakıta gittiğini öne sürdü.

“ÇALIŞMAMIN BİR ANLAMI YOK”

Ölümle burun buruna ekmek kazanmak için gece gündüz, yaz kış demeden motor başında olan kuryeler akaryakıt zamlarına isyan etti. Kazandıkları paranın yüzde 80’inin yakıta gittiğini söyleyen kuryeler sonunda kontak kapattı. Zamların artık kendilerini zorladığını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade eden Malatya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yunus Emre Boz, “Kontak kapatma eylemini kendim için yapmıyorum. Tüm halkımız için yapıyorum. Ben çocuklarıma ekmek götüremedikten sonra çalışmamın bir anlamı yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

“KELLE KOLTUKTA ÇALIŞIYORUZ”

Günlerinin yarısını çalışarak iki teker üzerinde geçirdiklerini söyleyen Dernek Başkanı Yunus Emre Boz, akaryakıt fiyatlarına para yetiştiremediklerini ileri sürdü. Boz, “Yakıt fiyatlarına bakar mısınız, 28 liraya dayandı. 28 liraya yakıt alıyoruz, akşama kadar kelle koltukta çalışıyoruz. Günde ortalama 12 saat trafikteyiz. El insaf! Ben kaza yaptım, 4 ay boyunca yatalak kaldım. Zamları protesto etmenin de benim en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu sadece bizim için geçerli değil çiftçimiz için de geçerli mazot 30 liraya dayanmış. Binlerce ticari taksiler için de geçerli çoluk çocuğuna ekmek götürmek için kontak açamayan arkadaşlarımız var. Ben burada kontak kapatma eylemini kendim için yapmıyorum. Tüm halkımız için yapıyorum. Benim iki tane çocuğum var ama ben kazandığım paranın yüzde 80’ini yakıta veriyorum. Ben çocuklarıma ekmek götüremedikten sonra çalışmamın bir anlamı yok. Devlet büyüklerinden bizlere yardımcı olmaları konusunda arz ediyoruz” diyerek yetkililere seslendi.