MOTİVASYONUN BEKLENTİ TEORİSİ

Kafası çalışan birisi bugünkü ve gelecekteki davranışlarını ayarlayabilir. Kişiler kendilerine verilecek ödüllere göre kararlarını verirler. Ama unutmamak gerekir ki, bir kişinin ciddiye alacağı imkanlar, başka bir kişi için ciddiye alınmayabilecektir.

Motivasyonun Beklenti Teorisi’ne göre, çalışanlar işletmedeki kişisel hedeflerine ulaşabilmek için uygun davranışlar sergileyecek ve istenmeyen davranışlardan kaçınacaklardır.

Beklenti Teorisi 4 temel varsayımdan hareket etmektedir. Bu varsayımlar şunlardır;

1.Bir kişinin davranışları kişisel özellikleri ve çevresi tarafından belirlenir,

2.İnsanlar davranışlarına kendileri karar verirler,

3.Her insanın ihtiyacı, amacı ve arzusu aynı değildir, be sebeple insanların hedefleri (ödülleri) de değişmektedir,

4.İnsanlar seçimlerini yaparak davranışlarını sergilerler.

Çalışanlar davranışlarını belirlerken şu 3 soruya cevap aramaktadırlar;

1’.Çalışanlar seçtikleri davranışlar setiyle hedeflerine varabilirler mi?

2’.Çalışanların performansları istenilen düzeyde olursa sonuca ulaşacaklar mı?

3’.Çalışanlar hedeflere varmayı gerçekten istiyorlar mı?

Beklenti, bir çalışanın işiyle ilgili olarak gösterdiği çabanın başarılı olacağına inancıdır.

Çaba, fiziksel veya ruhsal olarak bir görevi başarmak veya yeni bir şeyi öğrenmek için harcanan enerjidir. Fazla bir çaba harcayarak daha fazla performans göstereceğine inanan çalışanlar, genelde bu çabayı göstermeyenlere göre daha yüksek bir performans sağlayacaklardır.

Matematiksel olarak ifade edilirse beklenti (0) ile (1) arasında değer alacaktır. Çalışan çabasıyla istenilen performansa ulaşacağına inanmıyorsa beklentisi sıfır olacaktır. Diğer yandan, çalışan çabasının kendisini başarıya götüreceğinden eminse beklentisi (1) olacaktır. Çalışanların aldıkları değerler bu iki uç nokta arasında olacaktır.

Çalışanların beklentisi sonuçlarla ilgilidir. Sonuçlar birincil ve ikincil sonuçlar olarak 2’ye ayrılmaktadır. Birincil sonuçlar çalışanların performansları ile ilgilidir. İkincil sonuçlar ise çalışanların hedefledikleri sonuçlardır. Çalışanlar performans göstererek istedikleri hedefe yaklaşmaları inançları Beklenti Teorisi’ne göre önemlidir. Bu beklenti de, matematiksel olarak ifade edildiğinde (0) ile (1) arasında değer alabilecektir.

Çalışanın hedefi ne kadar istediğinin şiddeti de Beklenti Teorisi’nde önemlidir. Çalışan sonucu çok istiyorsa (1), sonuca ulaşmayı arzu etmiyorsa negatif, eğer çalışan sonuca kayıtsız kalıyorsa (0) değeri alacaktır.

Bütün bu anlatılanlara bakılırsa bir kişinin motivasyonu inancına, performansına ve şiddetine bağlı olmaktadır, yani;

Motivasyon=İnanç X Performans X Şiddet ’tir.

Bu formüldeki inanç, performans ve şiddetten herhangi birisinin sıfır olması, motivasyonun olmaması demektir. Bir çalışanın motivasyonunun yüksek olmasıyla, bu 3 unsurun (inanç, performans ve şiddet) da yüksek olması gerekir. Bunlardan herhangi birisinin düşük olması halinde yeterli düzeyde motivasyon sağlanamadığı ifade edilecektir.

Yöneticilerin çalışanlarını motive edebilmeleri için şu soruların cevabını bilmelidirler;

1’’.Çalışanlar ne tür ödüllere (sonuçlara) değer veriyorlar?

2’’.Çalışanlara istedikleri hedeflere (sonuçlara) göre göstermeleri gereken performans düzeyleri iletildi mi?

3’’.Çalışanlar ödüllerin performansa bağlı olduğunu biliyorlar mı?

4’’.Çalışanlar yöneticilerine güveniyorlar mı?, Yöneticiler verdikleri sözü tutuyorlar mı?

Beklenti Teorisi, sanırım motivasyonu açıklıyor.