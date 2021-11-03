MOTİVASYON

Çocuklar duygusal öğreniyor , yani sevdiği hocaların derslerine daha çok çalışıyorlar. Doğru mu evet doğru bu hep böyle gelmiş böyle de gidecektir.

Çocuğun öğretmenini sevmesi , öğretmeninde çocuğa kendini sevdirmesi çok önemli. Aslında tatlı sert dediğimiz öğretmen olmalı …..

Motivasyon…

Yaşantımızda çok kullandığımız bir kelimedir.

Peki ne demek motivasyon …

Fransızcadan dilimize yerleşmiş bir kelimedir.

Anlamı ise ,

İsteklendirme…

Güdüleme…

Motivasyon ilham değildir.

Motivasyonum yok diyorlar ya ne demek ?

Yaptığım işin benimle anılması beni motive eder ,değer artar yani.

Ben bunları yaparken mutlu oluyorum ve severek yapıyorum, işte burda motivasyon artar.

Çocuk eğer gerçekten öğrenmek istiyorsa, ve öğrendiği bilgiyi hayatında eşleştirebileceği bir alan buluyorsa ,o zaman çocuk öğrenmeye motive oluyor.

Takdir edilmek, olumlu geri dönüşler almak, çalışmalarının ya da yaptıkları doğru işlerin fark edildiğini bilmek öğrencinin ilgisini artırır. Aldıkları bu tür olumlu geri bildirimler kendilerini ve güçlenmelerini sağlayacaktır.

LGS öğrencilerinin motivasyonunu artırmak için kullanabileceğimiz olumlu ifadeler,

Başarmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısın.

Düzenli ve planlı çalışırsan başarabilirsin.

Zamanını etkili şekilde kullanmalısın .

Başarırsan hayatının önemli bir noktasını aşacaksın.

Zamanı verimli kullanmak senin elinde……

Ve en önemlisi bunları yapmak için geç kalmış değilsin .

Hadi kalk silkelen ve başla …

İşte motivasyon…

Sevgiyle ……