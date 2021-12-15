MOTAŞ’tan önemli alan hizmet

ÜMHAN AYAZ

Kart Danışma ve İşlem Merkezi’nin yoğun olduğundan dolayı MOTAŞ, bir şube de Adliye yanında yer olan Battalgazi Durağına açtı. Talep şimdiden çok fazla.

MOTAŞ, Kapalı Çarşı’nın altında yer alan Kart Danışma ve İşlem Merkezi’nin yoğun olduğundan dolayı Battalgazi Durağına da bir şube açtı. Vatandaşların olumlu tepki gösterdiği yeni merkeze ilgi oldukça fazlaydı.

MOTAŞ’tan alınan açıklamaya göre dün açılan Kart Danışma ve İşlem Merkezi Battalgazi Durağı Şubesi’nde hizmet vermeye başladı. Açıklamada, “Kurumsal hedeflerimizden birisi olan müşteri memnuniyetini düzenli olarak arttırma hedefimiz doğrultusunda, vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı yapmalarına olanak sağlayacak uygulamaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” denildi.