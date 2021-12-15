DOLAR

14,6998$%2.08

EURO

16,5722%2.16

STERLİN

19,5035£%2.37

GRAM ALTIN

835,37%1,94

ÇEYREK ALTIN

13.335,04%1,35

BİTCOİN

709599฿%4.70643

İkindi Vakti a 14:54
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / MOTAŞ’tan önemli alan hizmet

MOTAŞ’tan önemli alan hizmet

Kart Danışma ve İşlem Merkezi’nin yoğun olduğundan dolayı MOTAŞ, bir şube de Adliye yanında yer olan Battalgazi Durağına açtı. Talep şimdiden çok fazla.

motaş’tan önemli alan hizmet
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

MOTAŞ’tan önemli alan hizmet

ÜMHAN AYAZ

Kart Danışma ve İşlem Merkezi’nin yoğun olduğundan dolayı MOTAŞ, bir şube de Adliye yanında yer olan Battalgazi Durağına açtı. Talep şimdiden çok fazla.

MOTAŞ, Kapalı Çarşı’nın altında yer alan Kart Danışma ve İşlem Merkezi’nin yoğun olduğundan dolayı Battalgazi Durağına da bir şube açtı. Vatandaşların olumlu tepki gösterdiği yeni merkeze ilgi oldukça fazlaydı.

MOTAŞ’tan alınan açıklamaya göre dün açılan Kart Danışma ve İşlem Merkezi Battalgazi Durağı Şubesi’nde hizmet vermeye başladı. Açıklamada, “Kurumsal hedeflerimizden birisi olan müşteri memnuniyetini düzenli olarak arttırma hedefimiz doğrultusunda, vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı yapmalarına olanak sağlayacak uygulamaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” denildi.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Girişimci gençlere destek

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.