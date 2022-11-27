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MOTAŞ’tan o şöfore ceza yağdı!
Şoförün sopalı saldırısına ağır ceza!
MOTAŞ o şoförle ilişiği kesti!
Dün öğle saatlerinde merkez çevreyolu duraklarında meydana gelen bir kadın yolcu ile özel halk otobüsü şoförü arasında çıkan sözlü tartışmaya vatandaşlarda katıldı.
Olayda vatandaşı ağır yaralayan şoförün akıbeti ise merak konusu oldu.
Busabahmalatya.com’da yer alan habere göre özel halk otobüsü şoförünün vatandaşa yaptığı sopalı saldırının ardından Busabah Gazetesi’ne konuşan MOTAŞ Müdürü Cemal Erkoç iddiaya karışan şoför ile çalışmama kararı aldıklarını ve para cezası uyguladıklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
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