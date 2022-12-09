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“MOTAŞ’A SORUYORUZ: HANGİ ÇAĞDAYIZ?”

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“MOTAŞ’A SORUYORUZ: HANGİ ÇAĞDAYIZ?”
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İSYANDA!

“MOTAŞ’A SORUYORUZ: HANGİ ÇAĞDAYIZ?”

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri ulaşım sorunu yaşıyor. Öğrenciler, derslere geç kaldıkları gibi özellikle akşam 16.00’ dan sonra trambüslerin Araştırma Hastanesinde dolduğu için kampüsten geçse bile yolcu yoğunluğu nedeniyle durmadığını ifade etti. Öğrenciler, MOTAŞ’tan kampüse ek otobüs seferleri talep ediyor. Ulaşım sorunu yaşayan öğrenciler, “MOTAŞ’a soruyoruz; lütfen çözüm bulun, hangi çağdayız?” diyerek isyan etti.

İnönü Üniversitesi öğrencileri ulaşım sorunu nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Akşam saatlerinde üniversiteden çıkıp evlerine gitmek için trambüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan öğrenciler, tıklım tıklım, balık istifi misali toplu taşıma araçlarını kullandıklarını belirtirken, yine akşam saatlerinde üniversiteye gitmek için araç bekleyen ikinci öğretim öğrencileri ise araçlara binemediklerini dile getirdi. Özellikle öğrenciler Üniversiteyle – Araştırma Hastanesine giden trambüs güzergâhlarının ayrılmasını istiyorlar. Çünkü Araştırma Hastanesinde trambüs doluyor, yolcu yoğunluğu fazla olan trambüsler duraklarda hiç durmadan geçiyor.

Malatya’nın toplu ulaşım sorununu çözme gerekçesiyle, tüm dünyanın vazgeçtiği ‘troleybüs’ sistemi diğer adıyla ‘trambüs’  Malatya Belediyesi’ne Ahmet Çakır’ın belediye başkanlığı döneminde 2015 yılında getirildi. Elektrik hattından aldığı enerjiyle, İnönü Üniversitesi- MAŞTİ arasında 7 yıla yakın bir süredir çalıştırılan,  ancak ulaşım sorununa derman olmadığı gibi bir de görüntü kirliliği yaratan trambüsün Malatya’ya getirileceği dönemde Kahramanmaraş ‘demode sistem’ diyerek trambüs alımını reddetmişti.

Şimdi gözler; MOTAŞ’a çevrildi. Öğrenciler, acilen ulaşım sorununa çözüm istiyor.

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