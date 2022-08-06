MOTAŞ’a ne anlatsan boş…

Öyle bir ulaşım sistemi düşünün ki kışın otobüs bulamaz, yazın ise sıcaktan kavrulursunuz…

Bayramda herkes bedavaya biniş hakkını kullanırken siz ücret ödersiniz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetlerinin iki yıldır yaşattığı sıkıntıyı eminim hiçbir şehir kendi vatandaşına yaşatmamıştır.

Çoğu kez haberlerimize konu olan ve köşe yazılarımızda dile getirdiğimiz sıkıntılar çözülmüyor.

Genel Müdür Cemal Bey tatile çıkmak yerine MOTAŞ’a ait otobüslerle seyahat etmeli. Biraz olsun halka karışmalı.

Yaz aylarında açılmayan klimalarla Malatyalılara sauna ve hamam hizmeti vermenizi tebrik ediyoruz. Ama biraz el insaf ya hu!

Özellikle özel halk otobüslerinde şoförlerden “Klimayı açabilir misiniz?” sorusuna sürekli “Klima bozuk” cevabını duymaktan sıkıldık.

MOTAŞ’ın özel halk otobüslerinin hepsinin klimaları bozuk olabilir mi? Bu şoförler milletin aklı ile de alay ediyor.

Bayramda bedava biniş hakkı sağlamayan özel halk otobüsleri (son bayramda hiç biri ücretsiz değildi) şimdi de klima açmıyor. Ama ücretsiz binişler için para talep ediyor!

Neyse ki yaptırımlar yoldaymış… Cezai işlemlerin yapılması için her şeyi yapacağız.

Şu sıcaklarda insanları iç içe bindirip klima açmamak insanlık suçudur.