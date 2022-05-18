MOTAŞ’a 30 milyonluk sermaye takviyesi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 4. Birleşimi Başkanvekili Selim Pilten Başkanlığında yapıldı. Gündemde ağırlıklı olarak belediye şirketlerinin sermaye artırımı konuşuldu. MOTAŞ’ın sermaye artışı hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi gereğince MOTAŞ’a 30 milyon TL sermaye artırımı yapıldı. Böylece MOTAŞ’ın sermayesi 152 milyon TL’ den 182 milyon TL’ye çıkmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Toplantısı’nın 4. Birleşimi Başkanvekili Selim Pilten Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Meclisin gündeminde Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin sermaye artırımı vardı. Buna göre MOTAŞ, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bir yılda ikinci kez sermaye artırımına gitti. Karar oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

MESTON Çevre ve İnşaatın sermaye artırımı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi

“MESTON Çevre ve İnşaat A.Ş. nin, 09.05.2022 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulda sermayesini 10.000.000,00 TL arttırma ve bu artışın, 13.09.2019 tarih ve 58 sayılı meclis kararıyla artırılan ve Büyükşehir ancak tescil sorunu nedeniyle kullanılmayan Şirketin “Ortakların şirketten nakdi alacakları” hesabında emanette bekletilen 10.000.000,00 TL den karşılanması kararı doğrultusunda;5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden MESTON Çevre ve İnşaat A.Ş. nin sermaye artırımı yönündeki taleplerinin Meclis’te görüşülerek karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim.”

“USUL AÇISINDAN BİR DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ”

Gündem maddesi ile alakalı değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, “Bu rakam borç gibi görünüyor. Bizim bunu Meclis kararıyla bunu MESTON’un sermayesine dahil etmiş olacağız. Emanette borç gibi gözüküyor, yoksa bu para kullanıldı. 2019 yılında 10 milyon 750 bin TL bir para ayrılmış, bunun 750 bin TL’sini daha önce kompresör tesisinin yenilenmesi için kullanılması maksadıyla kullanılacaktı. Fakat o işlem yapılmadığı için 750 bin lirayı ödememişiz. Yani sermaye alınmış, kullanılmış sadece işlemin düzeltilmesini talep ediyoruz. Yani maddi bir kaybımız yok sadece usul açısından bir düzenlemeye gidiyoruz” dedi.

Nogay’ın açıklamalarından sonra söz alan Haluk Cömertoğlu, “Burada bir yanlışlık var herhâlde emanetteki hesabınızı ya kullanmaz emanette tutarsınız. Dolayısıyla bu hukuki olarak size döner. Buradaki madde sanki yeniden bir sermaye artırımı var gibi algılanıyor. Sanki ikinci sefer sermaye artırılıyor. O nedenle bu maddenin yazılışını düzenlemeniz gerekiyor” diyerek gündem maddesinde yapılan yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

MOTAŞ A.Ş’nin sermaye artırımı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi gereğince MOTAŞ’ a ikinci kez sermaye artırımı istendi. 30 milyon 932 bin TL ek sermaye isteyen MOTAŞ’ın bu kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

“İştiraklerimizden MOTAŞ A.Ş. 10.05.2022 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermayesini 30.392.778,00 TL arttırma kararı almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden MOTAŞ A.Ş.’nin sermaye artırımı yönündeki taleplerinin ve 30.392.778,00 TL’lik söz konusu sermaye artışı ile ilgili ödemenin, Mecliste görüşülerek karara bağlanması hususunu; Olurlarınıza arz ederim”

“NAKİT KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Sermaye artırımı hakkında Meclis’e malumat veren MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, “Bu yıl 2 defa sermaye artırdık. Bilindiği üzere son dönemde artan yakıt giderleri nedeniyle nakit konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Birinci sermaye artırımını ocak ayında yapmıştık. 5 ayda 15 milyon artırmıştık. Bunun hepsini kullandık. Yılsonuna kadar nakit ihtiyaçlarımızı gidermek amacıyla 30 milyonluk bir sermaye artışına daha gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“GİDERLER TARİFELERE YANSISIN”

Sürekli sermaye artışıyla bir yere varılamayacağını dile getiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, borçların ödenmesi noktasında tarifelerde değişikliğe gidilmesini talep ederek, vatandaşın katkı sunması gerektiğini belirtti. Cömertoğlu, “Cari giderlerden kaynaklı sermaye artırılmak isteniyor. Şimdi herkesin bildiği gibi MOTAŞ taşımacılık yaparken zarar ediyor. Cari giderlerin düşürülmesi için tarifelerin yükseltilmesi ve vatandaşla paylaşılması lazım. Sürekli sermaye ile borç yününü artırarak, geleceği ipotek altına almayalım. Dolayısıyla tarifeler çok geri ve zararlar ciddi manada bedel ödetiyor. O zaman bu borçlara vatandaşın daha fazla katkı sunacağı hale getirilmesi ve zararın azaltılması lazım. Sonuçta bu şirket hayatın en önemli işlerinden biri olan taşımacılık yapıyor. Bu konuda benim teklifim, cari giderlerin tarifelere yansıtılmasıdır. Sonuçta vatandaşa hizmet ediliyor, vatandaşın katkısını istemek de çok doğal bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla sıkıntı büyüyor” açıklamasını yaptı.