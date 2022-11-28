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Anasayfa / Asayiş / MOTAŞ ile otomobil çarpıştı, yaralılar var

MOTAŞ ile otomobil çarpıştı, yaralılar var

MOTAŞ ile otomobil çarpıştı, yaralılar var
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Malatya’da MOTAŞ ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MOTAŞ ile otomobil çarpıştı, yaralılar var

Kaza, 11.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah K.’nın (48) yönetimindeki 34 NOV 41 plakalı otomobil ile Bekir A. (53) idaresindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerini yürüten MOTAŞ ’a ait 44 LC 205 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu A.Ş. (91) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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