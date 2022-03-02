DOLAR

13,9185$% 0.14

EURO

15,6031% 0.07

STERLİN

18,7277£% 0.24

GRAM ALTIN

868,04%-0,09

ÇEYREK ALTIN

1.408,00%-0,07

BİTCOİN

612316฿%2.46879

İmsak Vakti a 05:32
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Moskova’da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

Moskova’da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

moskova’da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı başkent Moskova’daki Ukrayna Büyükelçiliği’ne giden 2 anne ve 5 çocuk Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor. Moskova’da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi. En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar “Savaşa hayır” yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi. Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya’da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bursa’da sokakta yürüyen 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladılar, silahları asfalt silindirine saklayıp kayıplara karıştılar

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.