Montella, Kaplan’dan Çekiniyor!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğini belirterek, “Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak biz 5’li de oynasalar arkada, galibiyet aldıkları eski taktikle de oynasalar hazırız” dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı kırmızılıları konuk edecekleri karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, “Zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz. Çünkü baktığınızda istatistiklerdeki değerler Yeni Malatyaspor’un puantajı yansıtmıyor. Zor bir maç olacağını biliyoruz ama yeni bir hocanın gelmesi yeni bir rutin demek. Bazen bu değişimler akabinde başka şeyler de getiriyor. Ancak biz 5’li de oynasalar arkada, galibiyet aldıkları eski taktikle de oynasalar hazırız” ifadelerini kullandı.

(iha)