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Mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı

mobilet bisiklete çarptı: 2 yaralı
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Karabük’te mobiletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Asistan doktor olduğu öğrenilen bisiklet sürücüsü, dakikalarca yerde ambulans bekledi.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Soğuksu yakınlarında meydana geldi. İrfan Şahin (62) idaresindeki mobilet, aynı istikamette bisikleti ile seyir eden Muhammed Harun Bayrak’a (26) çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Dakikalarca yerde ambulans bekleyen yaralı ve diğer sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, bisiklet sürücüsünün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

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