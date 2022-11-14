MİZAH ZEKA GEREKTİRİR

Mizah, herhangi bir fikrin, düşüncenin katı sınırlarının kelime oyunu ve sözlü şaka türleriyle aşılması ile ortaya çıkar.

Mizah malzemesi olmak, malzeme olan için kırıcı bazen de yıkıcı dahi olabilir. Hoşgörüyü elden bırakmamak gerek.

Mizahın da temelinde bilgi vardır. Zaten bilgilerin harmanlanması ile ortaya çıkar.

Akılda kalan bilgilerin, bir puzzle parçası gibi düşünülüp, doğru yere yerleştirilerek mizah yapılması pek mümkün değildir.

Mizah, farklı bilgileri bir araya getirerek yeni bir düşüncenin ortaya çıkması temeli üstüne oturtulmuştur. Yeni oluşan bu düşüncenin ortaya çıkışı, anlaşılma süreci nihayetinde anlaşılması tebessüme hatta kahkaya sebep olur.

Hatırlayalım:

2017 yılında Kırıkkale genelinde etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrencilerden Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu ile Vali İlker Haktankaçmaz arasında okuyanları tebessüm ettiren bir diyalog yaşanmıştı.

Buğra, Vali İlker Haktankaçmaz’ı da etiketleyerek ‘’valim okullar tatil oluyor mu yoğun kar yağışı gösteriyor da? Olmuyorsa da bize de makam aracı ayarlasanız, servis geçen kaza yaptı J ’’ diyerek sosyal medyadan mesaj atmıştı. Validen ise cevap olarak ‘’ Buğracım makam aracına binmek için böyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor’’ gelmişti.

Bunun üzerine Vali Haktankaçmaz, ertesi gün 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra’nın Fabrikalar Mahallesi’deki evine gidip öğrenciyi alarak makam aracı ile okula götürmüştü.

İkisi de bilgi yüklü ve bilgileri harmanlama yetenekleri hat safhada.

İkisi de hoşgörülü.

Öğrenci de cesaret var, valide kibir yok!

Verilen mesajlar çok açık…

Masrafsız ve tamamı zeka ürünü…

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…