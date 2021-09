“Misafirperverliğiniz ve Hizmetleriniz Takdire Şayan”

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Voleybol Aday Hakem Seminerine katılan MHK Yetkilileri, Eğitmenler ve Hakem Adayları, gösterilen misafirperverlik ve ilçeye kazandırılan sosyal ve kültürel yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu tarafından organizasyonu yapılıp 24 ile 26 Eylül tarihleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim toplantılarına Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 80 hakem adayı katıldı.

Üç gün süren teorik eğitimleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Merkez Spor Salonundaki saha çalışmalarıyla tamamlayan Merkez Hakem Kurulu Yetkilileri, Eğitmenler ve farklı kentlerden gelen voleybol aday hakemlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediyesi olarak önemli bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Voleybol aday hakemlerine spor hayatlarına başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulumuz tarafından organizasyonu yapılıp, Yeşilyurt Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşen hakem seminerine katılan yetkililerimizi, eğitmenlerimizi ve hakemlerimizi Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan onur duymaktayız. Hakem ve oyun kurallarına ilişkin teorik ve pratik eğitimlerin verildiği seminerimizin başarıyla geçmesi hepimizi sevindirmiştir. Yeşilyurt’ta sportif faaliyetlere, yatırımlara ve projelere önem veren bir yerel yönetim olarak, her anımız sporla iç içe geçiyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla ilçemizi spor kenti yapmak hedefi doğrultusunda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın spor ve kültür hayatlarına güzel ve anlamlı dokunuşlar yapan faaliyetlere ayrı bir önem veriyoruz. 20.Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle de yoğunluk verdiğimiz sportif etkinliklerimize, ülkemizin farklı kentlerinden katılım gösteren 80 aday hakemimizin katıldığı bu semineri de eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bizler her an spor, herkese spor anlayışıyla çalışıyoruz. Sporun bütün branşlarının yaygınlaşması için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Yeşilyurt’u sportif faaliyetlerde markalaştırdık, öne çıkardık ve örnek bir ilçe olmasını sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğüyle işbirliği halinde sporu ve sporcuyu sürekli destekliyoruz. Sporun oyunu ve oyuncusu kadar gizli kahramanları, hakemlerdir. Çünkü sporu güzelleştiren kurallardır ve bunu uygulayanlar hakemlerimizdir. Hakemin kararları, tarafsızlığı ve adil yönetimi sporun daha fazla güzelleşmesine ciddi katkılar sunmaktadır. Bu tür hakem seminerleri de hakemlerimizin daha kaliteli ve güzel maçlar yönetmesi için ciddi bir rol üstlenmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve başarılı bir spor hayatı temenni ediyorum. ” diye konuştu.

Eğitim toplantısından sonra Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde verilen yöresel yemek programına katılan MHK Yetkilileri, Eğitmenler ve Hakem Adayları daha sonra Yeşilyurt’un ünlü yemekleri, tarihi, kültürü ve medeniyetinin ön plana çıkarıldığı Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezerek, bölgenin tarihi hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Voleybol Aday Hakemlerinden Erkan Köse ile Figen Olgun, ev sahipliğinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan Fulya Onay’da, Yeşilyurt Belediyesi ekipleriyle birlikte Malatya’ya gelen misafirleri en güzel şekilde ağırladıklarını ifade ederken, ev sahipliğinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarına hayran kaldığını ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Aziz Yener, “Malatyalı bir spor adamı olarak kendi memleketimde düzenlenen aday hakem seminerine katıldım. Ev sahipliğinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tahsis edilen konferans salonunda çok güzel eğitim çalışması yaptık ardından Belediye Başkan Yardımcımız ve ekipleri bizleri kültürel mekanlarında ağırladılar, yemek ve kahve ikramında bulundular. Yeşilyurt Belediyesi gerçekten harika işler yapmış, çok beğendik. Konaklar ve Müzelerin hepsi harika olmuş, Malatya’lıyım uzun bir aradan sonra geldim ve çok beğendim, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Üyesi Meral Taşpınar ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, “Malatya’ya daha önce gelmiştim ama bu güzellikleri görmemiştim, müzelerden konaklara, yemek ve kahve ikramlarından sokak düzenlemelerine kadar her şey çok güzel düşünülmüş ve uygulanmış, Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği herkesi kutluyorum, harika işler yapılmış.” şeklinde konuştu. (Bülten)