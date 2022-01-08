DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

565730฿%-2.24756

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Misafirliğe gittiği evde çıkan kavgada bacağından vuruldu

Misafirliğe gittiği evde çıkan kavgada bacağından vuruldu

misafirliğe gittiği evde çıkan kavgada bacağından vuruldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Uşak’ta bir kişi, misafirliğe gittiği evde çıkan kavga sonucu ev sahibi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Yeşilyurt Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; G.K., misafirlik için F.I.’nın evine gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten evde ikili arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine ev sahibi F.I., evinde bulunan tüfeği alarak G.K.’yı bacağından vurdu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, yaralı şahsı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli şahıs F.I. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.