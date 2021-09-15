Malatyalı Sporcu Fenerbahçe’ye transfer oldu

Miraç Kahraman Fenerbahçe’ye transfer oldu

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatyalı masa tenisi sporcusu ve antrenörü Miraç Kahraman, Süper Lig ekibi Fenerbahçe’ye transfer oldu.

7 yaşında masa tenisine başlayan ve uzun yıllar Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı’nda forma giyen Miraç Kahraman, geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Kahraman, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor formasıyla Süper Lig’de mücadele ettikten sonra Çorum’a transfer olan Miraç Kahraman, ortaya koyduğu performans sonrası Fenerbahçe’den teklif aldı. Başarılı sporcu, sarı lacivertli kulüple bir yıllık sözleşme imzaladı.

Miraç Kahraman, Fenerbahçe’ye transferine ilişkin, “Benim için hayal bir durum. Türkiye’nin en büyük kulübüne transfer olmak mutluluk ve gurur verici” dedi.

Masa Tenisi Süper Ligi’nde Malatya Büyükşehir Belediyespor ve Çorum Spor İhtisas Spor Kulübü’nün formalarını giydiğini anımsatan Kahraman, “Yaklaşık 8 yıl önce dizimden bir sakatlık yaşadım. O sakatlık sonrası toparlamak benim için çok kolay olmadı. Çok çalışarak, eski performansımı yeniden yakaladım. Geçen sezon Çorum Spor İhtisas Spor Kulübü’nde ortaya koyduğum performans sonrası Fenerbahçe’den teklif aldım. Şuanda büyük bir mutluluk yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Masa tenisi sporcusu olan Miraç Kahraman, aynı zamanda Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenör olarak görev yapıyor.

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