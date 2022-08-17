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Anasayfa / Gündem / Minik – Yıldızlar il seçmesi Malatya’da Yapıldı

Minik – Yıldızlar il seçmesi Malatya’da Yapıldı

Minik – Yıldızlar il seçmesi Malatya’da Yapıldı
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Minik – Yıldızlar il seçmesi Malatya’da Yapıldı

 

Türkiye MuayThai Federasyonu Türkiye Şampiyonası  Minik – Yıldızlar il seçmesi  13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonunda yapıldı.

Türkiye MuayThai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Dumlupınar Meydan Muharebesi zaferi 100. Yılı Çocuklar (Minik – Yıldızlar) MuayThai Türkiye Şampiyonası’’ 26-31 Ağustos 2022 tarihinde Kütahya’da yapılacaktır.  Yapılacak olan şampiyonanın il seçmesi 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonunda yapıldı.

Türkiye MuayThai Federasyonu Türkiye Şampiyonası  Minik – Yıldızlar il seçmesi n de dereceye giren sporcularımız

Erkelerde

  1. Kerem Gülşen
  2. Hazat Tekin Nacar

 

Kızlarda

  1. Belinay Akbay
  2. Melike Gülşen

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Türkiye MuayThai Federasyonu İsmail Gürbüz derece yapan sporcularımız ve aillerini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra bu sporcularımız daha büyük başarılara imza atacaklar inanıyorum dedi. (Bülten)

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