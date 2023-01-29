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Anasayfa / Asayiş / Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
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Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Bursa’da kıraathanenin kapısında oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çetin’e ait olan kıraathanenin kapısında taburelerde oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Minibüs ise duvara vurarak zor dururken kıraathanenin kapısında oturan iki kişi ise olayın şokuyla ne yapacaklarını bilemedi. İddiaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri minibüs sürücüsüne yaptığı kontrolde alkollü çıktığı öğrenildi.
Yürekleri ağza getiren o anlar ise kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Yaşar Çetin, ” Alkollü bir minibüs sürücüsü aşağıdan geldi, burada da iki vatandaş oturuyordu çay içiyordu. Kontrolden çıkan minibüs çıkıntıdan yükselerek burada çay içen vatandaşları altına almaktan kıl payı kurtuldu. Ardından tost makineme vurarak yüz metre yukarıda zor durdu. Her şey 10 saniyede oldu bitti. 1-2 santimetre geriye çekilmeselerdi ezileceklerdi” dedi. (İHA)

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