Minibüsün altında kalan kadın metrelerce sürüklendi!

Malatya’da minibüsün çarptığı E.A, aracın altında kalması sonucu metrelerce sürüklendi. Feci kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.



Kaza, 11.50 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Akıl sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cezmi Kartay caddesi üzerinde seyir halinde olan M.U. (40) idaresindeki 44 M 0014 plakalı minibüs dönüş yaptığı sokakta yaya E.A.’ya (53) çarptı. Aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen kadın yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ile sağlık ekiplerin aracın altından çıkardığı kadın olay yerindeki müdahalesinin ardından bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler olay yeri ile kazaya karışan araçta inceleme yaptı.



Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)