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Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı

minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı
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Tokat’ın Niksar ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. G.Y. (66) idaresindeki 60 ABA758 plakalı minibüs yolun karlı olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs sünücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Ş.Y. (62), H.B (76), H.B. (79) isimli şahıslar yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazaya ilgili inceleme başlattı.

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