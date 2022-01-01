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Anasayfa / Asayiş / Minibüs demir bariyer ve ağaçları biçti: 2 ölü, 3 yaralı

Minibüs demir bariyer ve ağaçları biçti: 2 ölü, 3 yaralı

minibüs demir bariyer ve ağaçları biçti: 2 ölü, 3 yaralı
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Denizli’de sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçen minibüsteki 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Kadir Yavuz idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçip kaza yaptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Kader Yanar’ın ise olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Kadir Yavuz kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, incelemelerin ardından Yanar’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Gökhan Kırboğan’ın ise doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İsmail Aydınlık ve Pouya Goudarzın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

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