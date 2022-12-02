Milyonluk nakliye vurgunu jandarmaya takıldı

Şanlıurfa’da sahte belge ve plaka ile aldıkları piyasa değeri 2 milyon 800 bin lira olan 27 ton ipliği alıp kayıplara karışan nakliyeci kılığındaki dolandırıcılar, jandarmanın iğne ile kuyu kazar gibi yaptığı çalışma sonucu Gaziantep’te yakalandı.

Olay, 22 Kasım 2022 tarihinde Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Fabrika yetkilileri, Malatya’ya iplik göndermek için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Fabrikaya gelen nakliyeci kılığındaki dolandırıcılar, sahte belgeler göstererek piyasa değeri 2 milyon 800 bin lira olan 27 ton ipliği sahte plakalı bir tıra yükledi. Fabrikadan alınan malzemelerin Malatya’ya ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Amansız takip başladı

Fabrikanın güvenlik kamerasını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aracın plakasını belirledi. Aracın sahibine ulaşan ekipler, sahte plaka kullanıldığını ve taşımacılığın o araçla yapılmadığını öğrendi. Fabrika çıkışından itibaren yüzlerce güvenlik kamerası ile şehir polis kamerasını inceleyen ekipler, tırın Şanlıurfa ilinden ayrıldıktan sonra Malatya istikameti yerine Gaziantep’e doğru gittiğini belirledi. Dolandırıcıların yolda sahte plakayı söküp çekiciye ait gerçek olan 73 AAR 791 plaka ve dorseye ait 31 AAP 939 plakayı takıp Gaziantep’e gittiğini tespit eden ekipler, sistem üzerinden araç sahibinin kimliğini belirledi.

Operasyon için düğmeye basıldı

Tırın Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı S.K. ’ye ait olduğunu belirleyen ekipler, Gaziantep’teki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs gözaltına alınırken evin önündeki tıra ise el konuldu. Şahsın evinde yapılan aramada olay günü giydiği elbiseler ile şapka ele geçirildi.

Organize dolandırıcılık çetesi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalıntı malzemenin Gaziantep’te kiralanan bir depoda saklandığını belirledi. 28 Kasım 2022 tarihinde depoya baskın düzenleyen ekipler, olayın diğer failleri olan M.D. ve A.D. isimli şahısları üzerlerinde çok sayıda sahte ruhsat, sahte kimlik, cep telefonu ve GSM kartı ele geçirdi. Depoda yapılan aramada 27 ton iplik bulunarak fabrika yetkililerine teslim edildi.

Olayın 3 faili daha aranıyor

Gözaltına alınan S.K, M.D. ve A.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken A.G., M.G. ve M.K. isimli şahısları yakalama çalışmaları ise devam ediyor.