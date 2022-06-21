Milliler 2’ncilikle döndü

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Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonasında Serbest Erkek Milli Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1Gümüş, 2 Bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile 2. tamamladı. Malatyalı antrenör Adem Bulduk, 13-19 Haziran tarihlerinde yapılan U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Serbest Milli Takımım antrenör kadrosunda yer aldı. Serbest Erkek Milli Takımında 60 kg’da Abdullah Toprak Altın, 92 kg’da İbrahim Benekli Altın, 110 kg’da Taha Yakup Temel Gümüş, 51 kg’da Mustafa Kaburga Bronz, 65 kg’da Fatih Acar Bronz Madalya kazandı. U17 Avrupa Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuların listesi şöyle:
KADIN MİLLİ TAKIM
57 kg – Tuba Demir – Altın Madalya
40 kg – Yağmur Karabacak – Gümüş Madalya
53 kg – Sevim Akbaş – Gümüş Madalya
61 kg – İlayda Cin – Gümüş Madalya
65 kg – Duyge Gen – Gümüş Madalya
69 kg – Ayşe Erkan – Gümüş Madalya
49 kg – Şevval Çayır – Bronz Madalya
GREKOROMEN MİLLİ TAKIM
71 kg – İbrahim Özdemir – Altın Madalya
110 kg – Cemal Yusuf Bakır – Gümüş Madalya
55 kg – Halil Çınar – Bronz Madalya
SERBEST MİLLİ TAKIM
60 kg – Abdullah Toprak – Altın Madalya
92 kg – İbrahim Benekli – Altın Madalya
110 kg – Taha Yakup Temel – Gümüş Madalya
51 kg – Mustafa Karabuğa – Bronz Madalya
65 kg – Fatih Acar – Bronz Madalya
Toplanma seçim sonrasına kaldı!
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