Milli takım seçmeleri başladı

U14 Milli Takım 1. etap bölge seçmeleri Erzurum’da başladı. Milli takım seçmelerinin Malatya etabı ise 5-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ

Genç Milli Takımlar tarafından organize edilen ve 2009 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmeler bu dönem 3 etap olarak oynanacak karşılaşmalarla düzenleniyor. 26 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında Erzurum’da oynanacak 1. etap maçları ile başlayacak seçmelerde 2. etap seçme maçları 20 Ocak-4 Şubat 2023, 3. etap seçme maçları ise 15 Nisan-29 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak. Kadrolarda her takımda iki kaleci dâhil 20 oyuncu bulunacak.

26-28 Eylül tarihleri arasında 1. Grup’ta Diyarbakır, Trakya, Van ve Erzurum Bölge maçları ile başlayacak 14 yaş altı seçmeleri 1. etap karşılaşmaları, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arası 2. Grup’ta Adana, Antalya, Trabzon ve Kayseri Bölge maçları ile devam edecek.

2-4 Ekim 2022 tarihleri arası 3. Grup’ta İstanbul Amatör, Sakarya, Malatya ve Samsun bölgeleri, 5-7 Ekim 2022 tarihleri arası 4. Grup’ta İstanbul (3), İzmir (2), Ankara (2) ve Bursa bölgeleri ve 8-10 Ekim 2022 tarihleri arası 5. Grup’ta İstanbul (1), İzmir (1), Ankara (1) ve İstanbul (2) bölgeleri arasında oynanacak karşılaşmalarla U14 Milli Takım 1. etap bölge seçmeleri tamamlanacak.

Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (3), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van, İstanbul Amatör bölgelerinden her etapta 20 takımdan 400 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Nisan 2023 Cumartesi günü sona erecek.