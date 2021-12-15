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Milli Saraylar İdaresi Sürekli İşçi Alacak!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 29 Sürekli İşçi alınacağını duyurdu.

milli saraylar i̇daresi sürekli i̇şçi alacak!
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Milli Saraylar İdaresi Sürekli İşçi Alacak!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 29 Sürekli İşçi alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre Ek tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda 29 (yirmi dokuz) sürekli işçi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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