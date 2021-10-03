DOLAR

8,8572$%-0.37

EURO

10,3132%-0.38

STERLİN

12,0239£%0.13

GRAM ALTIN

501,10%-0,11

ÇEYREK ALTIN

7.988,35%-0,24

BİTCOİN

433099฿%1.69011

İmsak Vakti a 04:57
Malatya AÇIK 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor /  “Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için”

 “Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için" dedi.

 “milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için”
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

 “Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor maçının ardından, “Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için” dedi.
Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli maç arası öncesinde iyi bir galibiyet alarak yollarına devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, “Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için. Arayı daha iyi geçirmek, önümüzdeki maça daha iyi hazırlanmamız için iyi bir galibiyet oldu, deplasmanda. Maçtan önce de oyuncularımız ile konuştuğumuzda Malatya’nın özellikle şu anki bulunduğu sıkıntılı ortamdan dolayı sahada mücadele eden, deneyimli oyunculara sahip bir rakiple oynayacağımızı, iyi konsantre olmamız gerektiğini ve en az onlar kadar mücadele etmemiz gerektiğini paylaştık. Oyunsal anlamda bugün, ikinci bölgede bekleyip, bloklar arasındaki mesafeyi kısa tutup, kazandığımız toplarla çabuk hücuma çıkmaya çalıştık. İyi başardığımızı düşünüyorum. Malatya’yı analiz ederken özellikle savunma arkasına paslarla tehlikeli pozisyonlar oluşturduklarını analiz ettik. Oyuncularımızı da iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gevrek özür diledi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.