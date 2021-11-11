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Milli maç biletleri satışa çıktı
HABER MERKEZİ
A Millî Takımımızın Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının genel bilet satışı başladı.
Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Passolig Gişeleri’nden satın alınabilecek.
Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.
Türkiye-Cebelitarık maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.
YMS’den Tetteh ile ilgili açıklama
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