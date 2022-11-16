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Milli Güreşçi Vefat Etti!
Türkiye ve Balkan şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Gökçen vefat etti.
Malatyalı futbol hakemlerinden TFF gözlemcisi Alper Gökçen’nin babası, Türkiye ve Balkan şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Gökçen, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Gökçen için taziye yerinin Çöşnük Mahallesi Yaman Sokak Ersel Sitesi olduğu kaydedildi. (İHA)
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