MİLLİ EĞİTİM ŞÛRA’SI 7 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI

“Şûra çok verimli geçti”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Eğitim politikalarının bel kemiğini oluşturan 20. Milli Eğitim Şûrası önceki gün tamamlandı. Şûrada eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için önerilen toplam 128 madde kabul edildi. Şuraya katılan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Şura çok verimli geçti. Herkes tüm maddeler üzerinde fikir beyan etti. Herkesin fikrine çok değer verildi” dedi.

Malatya İl Mili Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ‘en yüksek danışma kurulu’ olarak tanımlanan Millî Eğitim Şûrası’nın çok verimli geçtiğini belirtti. Şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğretmen, öğrenci ve veli temsilcilerinin de katıldığını söyleyen Kanbay, herkesin fikrinin alındığının altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) düzenlenen ve ana teması ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ olan 20’nci Milli Eğitim Şurası 1 Aralık’ta başladı ve 3 gün sürdü. Şura kapsamında ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ başlıklarında özel ihtisas komisyonları kuruldu.

Millî Eğitim Bakanlığının ‘en yüksek danışma kurulu’ olarak tanımlanan Millî Eğitim Şûrası toplandı. ‘Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek’ için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve yedi yıldır yapılmayan Millî Eğitim Şurası, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında geniş bir katılımla yapıldı.

Şûraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğretmen, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şûra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edildi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Millî Eğitim Şûrası’nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “20. Millî Eğitim Şûrası’nın başlığı ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ olacak. Şûrada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ olacak” dedi.

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda kurulan ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ özel ihtisas komisyonları üyeleri, görüş ve önerilerden oluşan taslak maddeler üzerinde çalışmalarını tamamladı.

Milli Eğitim Şurası’nın olumlu bir şekilde geçtiğini ifade eden Kanbay, “Şura çok verimli geçti. Herkes tüm maddeler üzerinde fikir beyan etti, herkesin fikri tek tek soruldu. Uzun bir süreden sonra öğretmenler, öğrenciler, veliler, çeşitli meslek kuruluşları, il müdürleri, STK’lar, bir alana geldi ve herkesin fikrine çok değer verildi. Bu yüzden Milli Eğitim Şurası çok önemliydi. Öğretmenlerin meslek kanunu konuşuldu. Meslek alanıyla ilgili insanların fikirleri soruldu. Ayrıca Türkiye’nin 5-6 yıllık vizyonu ile ilgili önemli meselelere değinildi. Değerler eğitiminden bilimsel eğitime kadar her alanda istişare yapıldı” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Malatya’nın Şurada mesleki eğitim alanında çalıştığını dile getiren Kanbay, “Ben mesleki eğitim gelişimle alakalı olan bölümdeydim. Biz Malatya olarak bölge koordinatörüydük. Bingöl, Elazığ, Tunceli illeri de bize bağlıydı. Biz onlarla çalıştık. Yani Malatya mesleki eğitim gelişimdeydi. Orada bizim mesleki eğitimde geliştirmemiz gereken yönleri ya da güçlü ve zayıf olan yönleri üzerine çalıştık. Hem Malatya hem de Türkiye’de mesleki eğitimde nasıl bir yol izleyebiliriz, bununla alakalı kendi katkılarımızı sunduk. Zaten Malatya olarak biz buna hazırlanmıştık. Biz bunu Malatya’da hazırlarken, STK’lardan öğrencilere kadar geniş bir katılım sağlamıştık. Milli Eğitim Şûrası’nda Malatya’dan 2 kişi gittik. Bizim için çok verimli geçti” diye konuştu.