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Milli Eğitim Bakanlığı Binlerce Personel Alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacağını duyurdu.

milli eğitim bakanlığı binlerce personel alacak!
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Milli Eğitim Bakanlığı Binlerce Personel Alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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