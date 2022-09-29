MİLLİ ARADA NELER OLDU

Milli ara tabiri, futbol severlere mutlaka bir şeyler hatırlatıyordur. Bizler duygularımızı uç noktada yaşayan bir toplum olduğumuzdan, haftalarca maçların sonuçlarının etkisinde kalırız. Sevincimiz sokaklara taşar. 2002 Dünya kupası oynanırken ben askerdim. Maç olduğu gün kışlada hayat durur ve maç saati heyecanla beklenirdi. Gol sevinçleri coşkulu yaşanırdı. Kışlada asker olduğumuzdan mı? Bilmem ama milli maç deyince o günler aklıma geliyor. Şimdi bakıyorsunuz ne oynanan oyunda umut, nede millette coşku var. Milli takım futbolcunun hayalinin son noktasıdır. Milli takımda, hangi takımdan gelirsen gel, herkes eşittir. Sahada tüm ruhunla mücadele edersin. Bakıyorsunuz futbolcu azlığından, milli takımda bile kapris yapan oyuncular var. Bu ruhla gelecek pekte parlak görünmüyor. Onca futbol yatırımına rağmen, futbolcu sayısını ve kalitesini maalesef artıramıyoruz. Aslında problem belli, fakat çözüm için sorumluluk alan yok. Düzenden nemalananlar düzenlerinin bozulmasına müsaade etmiyorlar.

İstanbul’da yapılan Malatya günleri belki Yeni Malatyaspor için bir şeyler yapmak için fırsat olabilirdi. Sayın valimizin çağrısına rağmen olumlu bir gelişme yaşanmamıştır. Bu takımın gidişatının terse çevrilmesi için bir şeylerin yapılması şart. Sahada mücadele içinde olan genç bir gurup var, fakat bu gençlerin şevklerini artıracak, olumsuzlukları sona erdirecek girişimlere ihtiyaç var. Bu konuda sessizlik hakim. Yönetimin daha şahin çıkışlar yapması gerekir.

Milli arayı özel maçla geçirip, fiziksel ve psikolojik olarak yenilenen takımımız, cezalı oyuncularında dönüşü ile Sakaryaspor’a bir sürpriz yapabilir düşüncesindeyim. Ön tarafta kontratak özellikli bir hücum yapısıyla çıkacağını düşündüğüm takımımız, bu maç için benim favorimdir. Alınacak üç puan memleketin dinamiklerini harekete geçirecek ve taraftarı da stada çekecektir.

Malatya Arguvanspor deplasmanda galip gelerek, geçmiş haftalardaki iç saha kayıplarını bir nebze telafi etmiştir. Her hafta biraz daha futbolunu geliştirmesi gelecek adına bizi umutlandırmıştır. Misyonundan uzak işler yaparak, kendi kendini düşüren Yeşilyurt Belediyespor’dan sonra bu takımımız şu an kıymetlimiz. Birçok Malatyalının oynadığı ve çalıştığı ocak haline gelerek misyonuna uygun işler yapması hepimizin beklentisi. Zor şartlarda faaliyet gösteren Arguvan takımına ve Malatya futbolunun kaynağı ve temeli olan amatör kulüplerimize mutlaka valiliğimizin ve belediyelerimizin destek olması gerekir. Zira amatör takımlarımız kapıya köcek vurmak üzereler. Bal ligi maçları bu hafta başlıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Esen kalın…