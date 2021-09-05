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Anasayfa / Spor / Milli Arada Gollü Prova!

Milli Arada Gollü Prova!

Yeni Malatyaspor U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek’in (2) kaydettiği gollerle 4-0 kazandı.

milli arada gollü prova!
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 4.haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda futbolcular antrenmanlarda eksiklerini giderirken bir yandan da güç depoluyor. Haftayı maç yapmadan geçirmek istemeyen kaplanlar U19 takımıyla hazırlık müsabakası oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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Süper Lig’in 4.haftasında 11 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği çalışmayla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri’nde U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapan sarı kırmızılılar Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek’in (2) kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Antrenman sahasında oynanan mücadelede teknik direktör İrfan Buz, ligde oynanan karşılaşmalarda forma şansı bulamayan oyuncuları onbirde sahaya sürerken aynı zamanda genç futbolcularında performansını yakından görme fırsatı buldu. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Malatya ekibinde hazırlık müsabakasında oyuncuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyetin yüzünü güldürürken, skor üreten futbolcuların performansı da maçın izleyenlerden alkış topladı. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden oyuncular Benjamin Tetteh, Karim Hafez, Buğra Çağıran ve Ertaç Özbir takımdan ayrı hazırlanırken, milli takım maçları için yurtdışında bulunan oyuncular dışında sarı kırmızılılarda eksik futbolcu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor’un Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanın özel konukları vardı. 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği sarı kırmızılı kulübü ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarı temennisinde bulundular. Teknik direktör İrfan Buz ve futbolcuların karşıladığı özel çocuklar, takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksoğan Tur

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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