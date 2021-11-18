MİLLİ ARADA FUTBOL

Süper lige çıkalı, ilk on iki hafta itibari ile en kötü sezonu geçiriyoruz ve ilk defa bu kadar umutsuz bir tablonun olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Başakşehir maçında skoru ve oyunu kabullenen bir takım vardı ve mücadele edecek gücü yoktu. Futbolculardan bir tek Tetteh çaba gösterirken o da kendini sakatladı ve takımı santraforsuzluğa mahkum etti.

Alıştığımız yönetim anlayışında ısrar eden başkan, yaptığı ve yapamadığı transferlerle ortaya bir takım çıkardı. Eksikleri olduğunu bile bile transfer yapmadan, bu takımla lige devam eti ki sonucu ne olacak bilmek inanın mümkün değil. Fakat gidişatın yönü maalesef aşağı doğru. Oyun şansının kendisinde olduğu maçları yenerken, diğerlerini kaybetmiş bir takım görüntüsünde. Oyunu ve skoru kontrol edebilen bir oyun anlayışına sahip değil. Çok ve basit gol yiyen, zor gol bulabilen bir takım. Çok adamla savunma ağırlıklı oynamasına rağmen çok gol yemesi anlaşılabilir değil. Bu takımla yapılacak tek şey, varını yoğunu, alabileceği maçlara harcamak olmalı. Evet Başakşehir’e gücümüz zaten yetmezdi. Ama Giresunspor bizimle aynı kalibrede bir takım, gol atmakta zorlanan beraberlik odaklı futbol oynayan bir takım. Görünen o ki küme düşme yarışında altı puandan daha öte değeri olan bir karşılaşma olacak.Tetteh’in eksikliği büyük kayıp olmasına rağmen bu maçı alamsak dahi berabere bitirmek bizim için kazanç olacaktır.

Kadro genişliğinin olmayışı, bazı futbolcuların dinlendirilmemesi, maçların stresinin yüksek oluşu illaki fiziksel ve psikolojik yorgunluk oluşturuyor. Milli aralar yenilenme ve stratejik konularda hazırlık yapmaya fırsat sunuyor. Bizim açımızdan ve karşı rakip içinde aynı şeyler geçerli, önemli bir maç öncesi hazırlık yapmak. Umarım hocamız takımı, bu maç özelinde iyi hazırlayacaktır.

Yönetim tarafından, takımla ilgili her konuda bilgi vermesi ortadaki kirli bilgileri yok edecektir. Daha çok sosyal medyada dönen bilgiler, taraftarlar arasında gerçek gibi algı oluşturabiliyor. Haftada bir gün takım basın sözcüsü, basının sorularını cevaplasa da takımın gerçek sahibi taraftar bilgilense iyi olmaz mı?

Yeşilyurt Belediyespor’un evinde ligin alt sıralarında yer alan Bayrampaşa’ya yenilmesi ile birlikte ardı ardına ikinci mağlubiyetini alması üzücü olmuştur. Görünen o ki Elazığ Belediye ve İskenderun maçları takımın yönünü belirleyecek. Balda temsilcimiz Arguvan Belediyespor’un mağlubiyetinde hakem faktörünün öne çıkması, futbolumuzun halen ne kadar kirli olduğunu gösteriyor. Herkesin büyük paralar harcadığı ve emek verdiği göz önünde tutularak, hakemlerimizin bu işi daha ciddiyetle ve hakkaniyetle yapması gerekir. Geçmişte çok örnekleri olan hakem facialarının halen günümüzde devam etmesi, bir adım bile ilerleyemediğimizin göstergesi. Sahalar güzelleşti, futbolcu teçhizatları kaliteli hale geldi hepsi bu.

Esen kalın…