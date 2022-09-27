MİLLİ ARA İYİ OLDU

Yeni Malatyaspor takımı için sakatların düzelmesi ve beraber oynama alışkanlığının gelişmesi adına özellikle Süper Lig takımı ile yapılan özel müsabaka gerçekten iyi oldu.

Oyuncuların performansı ve alına beraberlik öz güven kazanılması adına katkı yapar kanaatindeyim.

Oynayan ve oynamayan oyuncuların görülmesi adına sportif gelişime katkı sağlar. Kulüp yönetiminin bu arada geçmiş dönem yönetimin hesaplarını incelemesi ve gelecek adına transfer tahtasının açıklaması için verdikleri mücadele önemli.

Ancak köstek olan ve takıma katkı sağlayacak iş insanlarının reklam vermesini engelleyen güçlerin ne kadar Malatyalı oldukları tamamen ortaya çıkıyor.

Özellikle siyasilerin ve Belediye başkanlarının hala eski başkanın güdümünde olmaları geçekten utanılacak bir durum.

Eski başkan Adil Gevrek ila Malatya günleri organizasyonunda resim çektiren siyasiler ve Belediye başkanlarını tarih hiçbir zaman unutmayacaktır.

Battalgazi belediye başkanına bize yardım yapmayacak ise istifa etsin diyecek kadar haddini aşan bir insanın yapmış olduğu organizasyonda boy göstermeleri ayrı bir skandal.

Büyükşehir belediyesinin yapması gereken Malatya tanıtım günleri aktivitesinin başkaları tarafında yapılması aslında garip bir davranış.

Malatya ilinin tanıtımını kesinlikle Büyükşehir belediyesi ve ilçe Belediyelerinin yapması gerekir. İsmi cismi belli olmayan tamamen belli bir kesimi temsil eden sözüm ona bir derneğin Malatya tanıtım günlerini organizasyonunu üstelenmesinin yetkisini kim bunlara verdi bunu da anlamaktan güçlük çekiyorum.

Kesinlikle bir ilin tanıtımına valilik ve belediye başkanları karar vermesi lazım. Bir memleket bu kadar sahipsiz olmamalı.

Asli görevliler dışarıda, Malatya’yı ve sporunu batıranlar sahnede.

Bize de bu yakışır sanırım.